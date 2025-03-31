Лондонский топ-клуб усилил интерес к звездному форварду Спортинга

Лондонский топ-клуб усилил интерес к сверхрезультативному форварду лиссабонского "Спортинга".

Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "Арсенала" после назначения Андреа Берты на должность спортивного директора клуба склоняется к тому, чтобы подписать Виктора Дьёкереша, который является более реалистичной целью для "канониров", чем Александер Исак из "Ньюкасла".

Отмечается, что Микель Артета является ценителем таланта Исака, однако "Ньюкасл" не хочет отпускать своего форварда, поэтому его возможное подписание обойдется "Арсеналу" в кругленькую сумму. Одним из доступных вариантов для "канониров" также называют 21-летнего Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".

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В этом сезоне Виктор Дьёкереш забил 42 гола и отдал 11 ассистов в 42 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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