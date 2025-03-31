Даллас – в плей-офф НХЛ, 50 шайб форварда, победы Оттавы и Торонто

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Главным событием большого игрового дня в НХЛ стал выход в плей-офф третьей команды. Даллас разгромил Сиэттл и гарантировал себе пост-регулярный чемпионат.

Ранее в плей-офф вышли Виннипег и Вашингтон. Даллас, выиграв пять матчей кряду, еще сохраняет шансы на Кубок президента, отставая от двух лидеров общей таблицы четыре и три очка соответственно.

Среди других результатов отметим важнейшую победу Оттавы над Коламбусом. Сенаторы в Атлантическом дивизионе уже не догонят топ-3, однако закрепились на первой wild-card позиции, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

На Западе такая же ситуация у Сент-Луиса. Блюзмены обыграли Колорадо и продлили победную серию до девяти матчей. Команда занимает первое wild-card место, опережая Ванкувер на шесть баллов.

Эдмонтон обыграл Калгари 3:2, а форвард Леон Драйзайтль оформил две шайбы и первым в сезоне добрался и преодолел отметку в 50 заброшенных шайб.

У немца 51 гол, что на девять больше, чем у Вильяма Нюландера.

Регулярный сезон НХЛ

Филадельфия – Баффало 7:4

Тампа-Бэй – Нью-Йорк Айлендерс 5:3

Колорадо – Сент-Луис 1:2

Миннесота – Нью-Джерси 2:5

Нэшвилл – Вегас 1:3

Оттава – Коламбус 3:2

Лос-Анджелес – Торонто 1:3

Детройт – Бостон 2:1

Эдмонтон – Калгари 3:2 в овертайме

Сан-Хосе – Нью-Йорк Рейнджерс 1:6

Сиэттл – Даллас 1:5

sport.ua