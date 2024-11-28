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Футбол

Динамо – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Динамо – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото – Олександр Приходько, UA-Футбол

    • "Динамо" сыграет номинально домашний матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против "Виктории" Пльзень. Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

    Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    2.73 3.25 2.75 Узнать больше

    Киевляне без набранных очков и забитых голов занимают последнее место в турнирной таблице. Чехи имеют 6 баллов и идут на 16-й строчке.

    Также добавим, что "Виктория" Пльзень в квалификации Лиги Европы выбила другой украинский клуб – "Кривбасс" (3:1 по сумме двух матчей).

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

    Лига Европы-2024/25. 5-й тур
    28.11.2024
    Гамбург, "Фолькспаркштадион"
    "Динамо" 19:45 "Виктория" Пльзень
    Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляция матча Динамо – Виктория Пльзень Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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