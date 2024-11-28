Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

За менее чем месяц до реванша Тайсон показал, как проходит его подготовка к этому бою. Британец готовится ко второму бою против Усика с казахстанским боксером супертяжелого веса Жаном Кособуцким.

18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

ФОТО. Фьюри показал, как выглядит его тело перед реваншем с Усиком

sport.ua