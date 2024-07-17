Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его гипотетический бой с легендарным бывшим абсолютным чемпионом мира Ленноксом Льюисом. Хэй думает, что не смог бы продержаться против Леннокса все 12 раундов.

«Как бы завершился мой бой с Льюисом? Леннокс победил бы впечатляющим нокаутом – вот как это бы было», – сказал Хэй.

Ранее бывший чемпион мира в хевивейте Дэвид Хэй рассказал, является ли чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик величайшим хевивейтером своей эпохи.

sport.ua