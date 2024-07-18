Экс-бомбардир Шахтера во второй раз вернулся в родную команду

Полузащитник 6 месяцев находился без клуба

Фото: vasco.com.br

Алекс Тейшейра подписал новый контракт с коллективом "Васко да Гама" до конца следующего года. В июле 2022-го бразилец договорился с "великаном Колины" об аналогичном соглашении. После ее окончания сторонам понадобилось время, чтобы понять, что их сотрудничество ещё может принести результат.

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Футболист выступал в юношеских командах "скоростного поезда" с 1999 по 2007 год. Затем он провел 2 сезона в первом коллективе и в начале 2010-го "Шахтер" оформил трансфер талантливого полузащитника за 6 млн евро.

В составе "горняков" Алекс отыграл 203 встречи и забил 88 мячей.

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