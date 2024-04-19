Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2024

“Канониры” все еще в гонке за титул

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Английская Премьер-лига, 34-й тур

20 апреля, 21:30. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Пол Тирни

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Содержание

Новости Вулверхэмптона

Новости Арсенала

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала

Последние пять матчей между командами

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Арсенал

Прогноз матча Вулверхэмптон – Арсенал от UA-Football

В матче первого круга, который состоялся в декабре, "Арсенал" одержал уверенную победу. Лондонцы забили два быстрых гола, а пропустили лишь в конце, превосходя по ходу всего матча. Однако теперь у "канониров" далеко не лучший отрезок матчей. Но и у "вулвз" длинная неудачная серия.

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Новости Вулверхэмптона

В прошлом туре подопечные О'Нила встречались с "Ноттингем Форест". Хоть и Кунья забил свои 10-й и 11-й голы в чемпионате, однако "волки" смогли заработать лишь один зачетный пункт. Для нейтрального болельщика матч получился интересный, ведь сначала “лесники” отыгрывались, а затем и "Вулверхэмптон". Но в целом для “вулвз” ничейный результат – положительный результат матча. Вполне могла команда ОʼНила потерпеть поражение.

Последние пять матчей "Вулверхэмптон" провел без побед. За этот отрезок поединков коллектив заработал два очка в АПЛ, дважды проиграл и вылетел из Кубка Англии от нижелигового "Ковентри". В настоящее время “волки” идут на 11 месте чемпионата. Теоретически к еврокубкам – семь очков, но практически вряд ли подопечным О'Нила хватит сил и времени за них побороться.

Кадры хозяев

Только лучший бомбардир команды Кунья вышел из лазарета, как снова получил повреждение. Компанию ему из-за травм составляют Доусон, Бельгард и Нету. Также участие Аита-Нури сегодня под вопросом.

Новости Арсенала

В отличие от "волков", "канониры" имели матч посреди недели. "Арсенал" поехал в гости на "Альянц Арену" к "Баварии" после домашней ничьей 2:2. Поединок в Мюнхене лондонцы откровенно провалили и вылетели из Лиги чемпионов. Минимальной победы 1:0 подопечным Тухеля было достаточно для того, чтобы пройти "Арсенал".

Команда Артеты не побеждает в последних трех матчах. Помимо неудачных результатов против "Баварии", "Арсенал" также проиграл в прошлом туре АПЛ. Соперник был не из простых – "Астон Вилла" Унаи Эмери. Испанский тренер победил свою бывшую команду благодаря поздним голам своих подопечных. Но у "Арсенала" все еще есть шансы на чемпионство: за шесть туров до финиша "канониры" уступают первому "Манчестер Сити" двумя очками.

Кадры гостей

У Артеты лазарет практически пуст. Даже Тимбер, пропустивший практически весь сезон, залечил травму. Однако ему нужно еще набрать форму, поэтому на сегодняшний день он готов не будет.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

13.04. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)

06.04. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

02.04. Бернли – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

30.03. Астон Вилла – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

16.03. Вулверхэмптон – Ковентри 2:3 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

17.04. Бавария – Арсенал 1:0 (ЛЧ)

14.04. Арсенал – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

09.04. Арсенал – Бавария 2:2 (ЛЧ)

06.04. Брайтон – Арсенал 0:3 (АПЛ)

03.04. Арсенал – Лутон 2:0 (АПЛ)

Последние пять матчей между командами

02.12.23. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

28.05.23. Арсенал – Вулверхэмптон 5:0 (АПЛ)

12.11.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

24.02.22. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

10.02.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Манчестер Сити 32 22 7 3 76 — 32 73 2

Арсенал 32 22 5 5 75 — 26 71 3

Ливерпуль 32 21 8 3 72 — 31 71 4

Астон Вилла 33 19 6 8 68 — 49 63 5

Тоттенхэм 32 18 6 8 65 — 49 60 6

Ньюкасл 32 15 5 12 69 — 52 50 7

Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 — 48 50 8

Вест Хэм Юнайтед 33 13 9 11 52 — 58 48 9

Челси 31 13 8 10 61 — 52 47 10

Брайтон 32 11 11 10 52 — 50 44 11

Вулверхэмптон 32 12 7 13 46 — 51 43 12

Фулхэм 33 12 6 15 49 — 51 42 13

Борнмут 32 11 9 12 47 — 57 42 14

Кристал Пэлас 32 8 9 15 37 — 54 33 15

Брентфорд 33 8 8 17 47 — 58 32 16

Эвертон* 32 9 8 15 32 — 48 27 17

Ноттингем Форест* 33 7 9 17 42 — 58 26 18

Лутон Таун 33 6 7 20 46 — 70 25 19

Бернли 33 4 8 21 33 — 68 20 20

Шеффилд Юнайтед 32 3 7 22 30 — 84 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Арсенал

9.40 5.20 1.37 Узнать больше

Прогноз матча Вулверхэмптон – Арсенал от UA-Football

Последние три матча “канониров” – это исключение из их хорошей игры и результатов за последние месяцы. Тем более, какой бы "Бавария" ни была сейчас, но она все равно остается претенденткой на титулы в каждом соревновании, в котором участвует. "Астон Вилла" – тоже очень непростой соперник. "Вулверхэмптон" – явно ниже уровня этих двух команд. По крайней мере, в начале матча “Арсенал” должен зажать оппонента. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (Кф 1,84).

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