Основной защитник Ювентуса продлил контракт с клубом

Ещё на пять лет

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Бразильский защитник Глейсон Бремер подписал новый контракт с "Ювентусом". Об этом сообщает ilBiancoNero.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2029 года. Также предусматривается увеличение суммы отступных за центрбека (нынешная сумма – 60 млн. евро). Зарплата Глейсона будет составлять 6 млн. евро в год.

Напомним, Бремер перешёл в "Ювентус" в 2022-м году из "Торино", и с того времени провёл 83 матча за туринский клуб во всех турнирах.

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