Пиастри рад прогрессу, но жалеет об упущенных шансах

Второй сезон Оскара Пиастри в Формуле 1 складывается намного более успешно, чем дебютный: после 14 этапов австралийский гонщик McLaren занимает 4-е место в личном зачёте, всего 10 очков уступая Шарлю Леклеру и 32 – своему напарнику, Ландо Норрису. Благодаря успехам своих гонщиков команда из Уокинга опережает Ferrari в Кубке конструкторов и постепенно сокращает отставание от Red Bull Racing.

Оскар открыл счёт победам, в прошлом месяце выиграв Гран При Венгрии, а всего в этом году четыре раза поднимался на подиум, в том числе занял 2-е место в недавней гонке в Бельгии.

«Думаю, я добился неплохого прогресса, работая над теми аспектами, в которых хотел добиться улучшений по сравнению с с прошлом годом, – так он подвёл итоги первой части чемпионата. – Полагаю, я неплохо поработал, решая задачи, которые поставил перед собой в конце предыдущего сезона. Я бы сказал, мне удалось сделать заметные шаги вперёд во всех областях.

Конечно, по-прежнему есть над чем работать, но прогресс налицо. Важно, что сезон складывается удачно как с точки зрения команды, так и с моей личной точки зрения. В McLaren предоставили Ландо и мне машину, которая позволяет выигрывать гонки. Мы ворвались в группу претендентов на победы благодаря тому, что MCL38 невероятно быстра, и это действительно главное».

Однако при этом Пиастри подчеривает, что результаты могли бы быть ещё лучше: «Осталось ощущение, что какие-то возможности были упущены, поскольку на некоторые вещи мы повлиять не могли. Например, так было в Майами (где автомобиль безопасности выехал на трассу в неудачный для него момент, и ту гонку выиграл его напарник), или ситуация с несоблюдением пределов трассы в Австрии – я имею в виду, что технически это зависело от меня, но моё время на круге было аннулировано в неоднозначных обстоятельствах.

Но были и гонки, когда мы могли повлиять на ситуацию – самый свежий пример был в Сильверстоуне. В какой-то мере так было и в Канаде, в определённой степени и в Имоле, где мы получили штраф в квалификации. В общем, по-моему, итоги нужно оценивать позитивно, но я чувствую, что потенциально можно было выступать ещё лучше. Разумеется, меня очень радует, что мы сейчас находимся в столь благоприятном положении».

Источник