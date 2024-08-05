Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко трус. Он просто притворяется»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон критически высказался в сторону украинского чемпиона IBF и IBO Василия Ломаченко.

«Ломаченко – трус. Он почему-то делает из себя крутого за пределами ринга, но я сказал ему: «Давай устроим бой». Я бы хотел организовать этот поединок, но такое впечатление, что он просто не хочет драться со мной. Ломаченко притворяется, что хочет подраться со мной вне ринга», – сказал Стивенсон.

Ранее между боксерами произошла словесная перепалка, во время которой Ломаченко предложил провести бой прямо сейчас в ринге, Стивенсон согласился. Все могло бы перерасти в драку, однако охранники этого не допустили.

sport.ua