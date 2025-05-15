Бывший соперник Фьюри сказал, что нужно для возвращения Тайсона в бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Дэвид Прайс считает, что супертяж Тайсон Фьюри еще может вернуться в ринг, однако ему нужна мотивация для проведения нового боя.

«Фьюри для возвращения нужна цель. Деньги, мне кажется, не станут мотивацией. Деньги у него есть, он мог закончить карьеру еще три-четыре года назад. Важно, как Тайсон себя чувствует».

«Может ли он оставаться без бокса? Я думаю, ему все еще нужен бокс, но для возвращения нужна какая-то цель. Бои с Усиком показали, что класс у Фьюри все еще остается, но драться просто так ему явно не хочется», – сказал Аллен.

Ожидается, что британский боксер может вернуться ради боя с Энтони Джошуа.

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sport.ua