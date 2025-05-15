Хюлкенберг об увольнении Дуэна: Типичная Формула 1

Нико Хюлкенберг прокомментировал решение Alpine заменить Джека Дуэна на Франко Колапинто. Гонщик Sauber посочувствовал австралийцу, отметив беспощадность современной Формулы 1.

Нико Хюлкенберг: «Конечно, ситуация не самая простая. Когда Джек только приступил к работе зимой, Франко уже был рядом. Дебютанту непросто работать в такой обстановке.

Мне в каком-то смысле его жаль, поскольку у Джека не было достаточно времени, чтобы проявить себя и прибавить. Я знаю, как тяжело приходится новичкам, особенно при дебюте в команде средней группы, где настолько плотная борьба. В таких условиях действительно трудно убедить людей, что ты хорош.

Но это типичная Формула 1 – очень беспощадная в наши дни, особенно в той команде».

Источник