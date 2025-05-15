Рим. Паолини победила Стёрнс в полуфинале, совершив камбэк в стартовом сете

Жасмин Паолини стала первой финалисткой на турнире WTA 1000 в Италии
Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Полуфинал
Жасмин Паолини (Италия, 6) – Пэйтон Стёрнс (США) 7:5, 6:1
В первом сете Паолини уступала со счетом 3:5, после чего выиграла четыре гейма подряд и отыграла при этом два сетбола соперницы.
Итальянская теннисистка восьмой раз в карьере вышла в финал на соревнованиях уровня Тура и проведет второй решающий матч на турнире WTA 1000. В прошлом году Паолини выиграла титул в Дубае.
Паолини стала третьей итальянкой в Открытой Эре, которая сыграет в финале домашнего турнира. Ранее это удавалось Рафаэлле Реджи (1985 / титул) и Саре Эррани (2014 / финал).
Во втором полуфинале соревнований в Риме сегодня встретятся Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) и Коко Гауфф (США, 4).
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua