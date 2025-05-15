Игрок сборной Норвегии: «Было весело играть против США»

IIHF. Стиан Сольберг

Оборонец Стиан Сольберг стал всего лишь третьим 19-летним норвежским защитником, забившим три или более голов за карьеру в одной игре. Проспект энхаэловского «Анахайма» присоединился к Перу Фогту, у которого было пять голов в 1949 и 1950 годах, и Маттиасу Норстебо, у которого в активе три шайбы в 2015 году.

Накануне Норвегия совершила фееричный камбэк во встрече против США, отыгравшись с 1:5 и уступив американцам только в овертайме – 5:6. Одним из героев матча стал автор хет-трика норвежец Стиан Сольберг, который теперь лидирует среди всех защитников по количеству голов на ЧМ-2025 (четыре в четырех играх).

«Было весело играть против американцев, – сказал после матча Сольберг. – По сравнению с Норвегией, США – отличная хоккейная команда, но нам просто нужно было упорно бороться. Мы никогда не сдавались и нам немного повезло. Думаю, что каждый норвежец сегодня вполне доволен ничьей с США».

Отметим, что Сольберг – самый высоко выбранный норвежский защитник в истории НХЛ (23-е место в общем зачете драфта-2024).

sport.ua