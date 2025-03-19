Наоми Осака – о волевой победе над Стародубцевой: “Я была рада, что смогла выиграть, потому что она очень хорошая теннисистка”

Экс-первая ракетка мира и чемпионка четырех турниров Grand Slam Наоми Осака прокомментировала свою победу над Юлией Стародубцевой в матче первого круга на турнире WTA 1000 в Майами



“Несмотря на счёт, я на самом деле чувствовала, что весело провожу время. То есть, да, я знала, что играю не слишком хорошо, но я подумала: «Попробуем остаться на корте как можно дольше». Я хотела этого, потому что считаю Майами своим домом. Моя мама здесь, вот она сейчас снимает меня. Я рада, что могу провести здесь много времени с ней и дочерью. Знаю, что это, наверное, не очень хорошо думать об этом именно во время матча, но это действительно так. Я просто пытаюсь продлить свое пребывание здесь. Поэтому на самом деле это было большое удовольствие играть дома перед всеми этими зрителями. У вас, люди, столько энергии. Эта энергия подталкивала меня двигаться дальше. Я была рада, что смогла выиграть, потому что она очень хорошая теннисистка.

Думаю, когда я уступала, я пыталась разобраться, какой лучший вариант действий. Первый сет, однозначно, прошел совсем не в мою пользу. Несмотря на это я выглядела позитивно настроенной? Я пыталась сама себя подбадривать. В Индиан-Уэллс на той неделе я выступила не особо хорошо и сегодня пыталась воспользоваться теми уроками, которые вынесла для себя. Тогда я слишком сильно била, поэтому в этом матче я старалась больше работать ногами. Я собиралась добегать до каждого угла, если бы мне пришлось. И если бы она собиралась меня победить, я бы была готова играть все три часа.

К счастью… Или не к счастью, потому что я все же хотела бы поиграть в Индиан-Уэллс немного дольше… Но из-за того поражения, к счастью, у меня была возможность провести в Майами тренировочную неделю. Я адаптировалась к погоде, просто много тренировалась и, думаю, улучшила свою физическую готовность. Сегодня я как раз смогла это применить.

Как развивается наша работа с Патриком Муратоглу? Что ж, после всего этого времени я могу сказать, что он действительно очень хороший тренер, очень интересный человек. Я в жизни интроверт, мне немного трудно общаться. И для него это было немного сложно. Но сейчас динамика значительно лучше. Я просто надеюсь, что во время нашего сотрудничества мы отыграем еще больше матчей”.

Во втором круге турнира в Майами Наоми Осака сыграет против 21-й ракетки мира Людмилы Самсоновой.



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