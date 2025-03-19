Звездный одноклубник Забарного рассказал, что считает Рамоса своим кумиром

Центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен рассказал, кто является его кумиром в футболе.
"Я считаю, что Серхио Рамос был лучшим центральным защитником в истории футбола. У него было все. Он был настоящим лидером, агрессивным в защите, забивал голы, что делало его важным игроком для команды. Мне кажется, что мы немного похожи.
В мировом футболе было очень много замечательных центральных защитников, например Ван Дейк, который, по моему мнению, сейчас является лучшим. Раньше мне очень нравился Рамос и Пике", — добавил Хейсен.
В этом сезоне 19-летний Дин Хейсен провел 27 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, отметившись двумя голами. Его выступления на клубном уровне привлекли внимание главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнта, который на фоне большого количества травм среди защитников в составе "Фурии рохи", решил вызвать молодого футболиста.