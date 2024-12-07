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Футбол

Милан определился с судьбой Пауло Фонсеки

Руководство стоит на своем

Милан определился с судьбой Пауло Фонсеки

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вчера "Милан" уступил в матче 15 тура Серии А "Аталанте" со счетом 1:2. Однако руководство "россонери" остается непоколебимым по отношению к главному тренеру команды Пауло Фонсеки.

    Как сообщает Николо Скира, оно поддерживает португальского наставника и имеет полное доверие к нему. И это несмотря на определенные проблемы от старта сезона.

    Фонсека возглавил "Милан" в июле этого года и подписал контракт на два сезона.

    Сейчас "россонери" занимают седьмое место в Серии А. Отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков, от первой "Аталанты" – 12 зачетных пунктов.

    В турнирной таблице ЛЧ команда Фонсеки идет на 16-м месте. Кроме этого, она прошла в 1/4 финала Кубка Италии и вскоре сыграет против "Ювентуса" в Суперкубке Италии.

    www.ua-football.com

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