Гран При Китая: Расписание пресс-конференций

В FIA анонсировали состав участников официальных пресс-конференций в дни Гран При Китая.

В четверг пресс-центр шанхайского автодрома посетят шестеро гонщиков. В первой тройке на вопросы ответят Фернандо Алонсо (Aston Martin), Оливер Берман (Haas) и Габриэль Бортолето (Sauber). Во второй – Ландо Норрис (McLaren), Айзек Хаджар (Racing Bulls) и Алекс Элбон (Williams).

В пятницу приглашены руководители: Оливер Оукс (Alpine), Зак Браун (McLaren) и Кристиан Хорнер (Red Bull Racing).

В субботу и воскресенье на вопросы ответит лучшая тройка дня.

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