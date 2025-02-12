В Формуле 1 следят за ситуацией вокруг Руанды

В Формуле 1 заявили, что «внимательно следят» за военным конфликтом в Демократической Республике Конго и оценивают его влияние на заявку Руанду на проведение Гран При.

Такие комментарии последовали в ответ на письмо министра иностранных дел ДРК Терезы Кайиквамба Вагнер, которая выразила обеспокоенность из-за перспективы проведения этапа Формулы 1 в Руанде.

Официальный представитель Формулы 1 заявил следующее: «Мы получили запросы от нескольких организаторов по всему миру, желающих в будущем принять гонку Формулы 1. Мы детально оцениваем любой потенциальный запрос, и любые будущие решения основываются на полноте информации и на тех факторах, которые отвечает наилучшим интересам спорта и нашим ценностям».

По информации BBC Sport, у Руанды практически отсутствуют шансы на проведение Гран При из-за ряда факторов, включая конфликт в Демократической Республике Конго.

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