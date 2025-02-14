В McLaren представили черную униформу на 2025-й

За пять дней до общей презентации в Лондоне команда McLaren показала название новой машины и представила гоночные комбинезоны на предстоящий сезон.

Все машины команды из Уокинга с момента назначения Зака Брауна на пост директора McLaren Racing в середине 2016 года включали буквенный код MCL, а цифровой индекс, за редким исключением, последовательно менялся с 1981 года – эту традицию в команде решили соблюдать. Новая машина получила название MCL 39.

Новые комбинезоны выглядят оригинально. Представленный командой комбинезон Ландо Норриса выполнен в чёрном цвете и пока лишён спонсорских логотипов, но они появятся на презентации.

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