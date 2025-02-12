«Усик не будет с ним драться, это деклассирование». СМИ – об украинце

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Эксперты популярного издания Boxingnews24 уверены, что Дереку Чисоре, несмотря на победы над Джо Джойсом и Отто Валлином, не стоит ждать боев против топовых соперников.

«Забавно смотреть, как Чисора после победы над Валлином пытается давить на Усика, вызывая его на бой. Потому что этого не будет. Никому не интересно, как Усик деклассирует ветерана Чисору с 13 поражениями в карьере».

«С ним не будут драться Усик, Джошуа или Дюбуа. У Дерека все в порядке в жизни, он заработал примерно 15 миллионов долларов, ему деньги не нужны, хотя он хочет продолжать драться», – считают эксперты.

Чисора провел в карьере 49 поединков.

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sport.ua