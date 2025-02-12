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Футбол

Омония – Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Омония – Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    • В Лиге Конференций станет на одну команду из Кипра меньше. Но это по итогу двух матчей. Сначала нужно сыграть первый матч.

    "Омония" попала в плей-офф турнира, заняв 22-е место на Этапе Лиги, "Пафос" закончил стадию на 12-м месте. Теперь им предстоит выявить сильнейшего, который пройдёт далее.

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 9 на платформе MEGOGO.

    Трансляция матча

    Омония – Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    Омония – Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    Омония – Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    В эфире

    Омония – Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    Смотреть матч Омония – Пафос Смотреть трансляцию

    Омония – Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    2.64 3.30 2.82 Узнать больше

    Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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