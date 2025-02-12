В Oracle не запрещали Red Bull подписать нового спонсора

Перед началом сезона 2022 года команда Red Bull Racing заключила одно из самых выгодных спонсорских соглашений в истории Формулы 1, подписав пятилетний контракт с Oracle, стоимостью около $100 миллионов в год. Американский IT-гигант стал титульным спонсором команды, а сотрудничество продолжается до сих пор.

Накануне в ряде изданий появилась информация, что в Red Bull договорились о новом спонсорском контракте стоимостью $5 миллионов в год с компанией Perplexity, разработавшей поисковую систему на основе ИИ, однако в Oracle заблокировали сделку.

Однако по информации PlanetF1 подобные сообщения в прессе не соответствуют действительности, поскольку Oracle не имеет права голоса в выборе спонсоров командой.

Считается, что в Oracle выразили Red Bull обеспокоенность по поводу потенциальной сделки с Perplexity, учитывая собственные планы компании в отношении ИИ и потенциальный риск конфликта интересов. В результате в команде самостоятельно приняли решение отказаться от сотрудничества с Perplexity.

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