Хельмут Марко нашёл нового потенциального чемпиона

В 2025 году в Формуле 1 дебютирует участник молодёжной программы Red Bull Айзек Хаджар. Французскому гонщику предстоит выступать за команду Racing Bulls вместе с Юки Цунодой, для которого предстоящий сезон может оказаться последним – Кристиан Хорнер уже допустил сценарий завершения сотрудничества с Юки.

В таком случае команде понадобится замена для Цуноды, и Хельмут Марко уже выделил гонщика из молодёжной программы Red Bull, в котором видит чемпионский потенциал. Речь о 17-летнем британце Арвиде Линдбладе, который занял четвёртое место в личном зачёте в Формуле 3 и в следующем году продолжит карьеру в Формуле 2.

«Работать с Максом Ферстаппеном огромное удовольствие, но он не будет выступать вечно, – рассказал Хельмут Марко в подкасте Inside Line F1. – Макс точно не будет гоняться так долго, как это делают Фернандо Алонсо или Льюис Хэмилтон.

У нас есть молодёжная команда для того, чтобы искать новые таланты. Мы не ищем нового Макса. Мы ищем нового чемпиона. Арвид Линдблад – следующий гонщик, который выглядит действительно многообещающим.

Он не выиграл с первой попытки Формулу 4 и Формулу 3, но он мог это сделать, однако обстоятельства сложились иначе. Но его действительно выделяет скорость. В Формуле 3 в Сильверстоуне он за один круг обогнал 10 или 14 гонщиков, выиграл гонку, стартовав последним на трассе в сложных погодных условиях.

Впервые я встретился с ним в Портимао. Там очень хороший картодром, и мы с Формулой 1 приехали на гонку. Я встретился с ним и его отцом, и беседу вёл Арвид, хотя ему было 12 лет или около того. Так что это было чем-то ненормальным! Но у него есть чёткое видение, и он знает, как добиться поставленной цели. С тех пор он неуклонно двигался к ней.

Линдблад очень умный и честный гонщик. Когда он ошибается, то не ищет оправданий, а ищет способ не допускать эту ошибку вновь. Он всегда на один шаг впереди, и это же можно сказать о его физической и моральной подготовке. Я бы сказал, что у него очень хорошее сочетание психологической устойчивости и гоночных качеств.

В Абу-Даби он отработал три дня на тестах Формулы 2, прибавляя с каждым днём. В первый день Арвид отставал примерно на три десятых от напарника по команде Хосе-Марии Марти, который уже провел полный сезон. Но в последний день в квалификационном режиме уже был впереди Марти. Это показывает, что Линдблад наблюдает, анализирует действия напарника и находит способ прибавить.

Первый шаг получился хорошим, но мы не хотим, чтобы он просто был впереди напарника. Мы хотим, чтобы он победил или стал одним из лучших гонщиков Формулы 2. Такова его задача. Он знает, что должен изучить сильные и слабые стороны соперников, чтобы получить цельную картину. Я думаю, что это станет основой для большого успеха в будущем».

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