Тото Вольфф: Я бы воздержался от завышенных ожиданий

Третью тренировку на сингапурской трассе Джордж Расселл завершил со вторым временем, хотя и уступил Ландо Норрису 0,479 секунды. Тото Вольфф в эфире телеканала Sky Sports подтвердил, что к субботе команде удалось добиться прогресса в работе с машиной.

«Хотя с этими машинами никогда нельзя точно сказать, что влияет на их темп, но мы полностью пересмотрели буквально все настройки, и похоже, что сейчас всё уже намного лучше, – сказал руководитель Mercedes. – Правда, итоги тренировки выглядят странновато, потому что Ландо далеко впереди, и в командах очень заметная разница в результатах напарников.

По ходу сессии Джордж допускал ошибки, оказываясь за пределами трассы, но, по его словам, это объясняется тем, что он атаковал в полную силу. Возможно, он рисковал больше, чем было нужно, но в Сингапуре всегда приходится искать некий баланс: либо вы идёте на серьёзный риск, либо поедете слишком медленно.

Конечно, мы надеемся, что в квалификации обе наши машины будут достаточно быстрыми, но уверенности нет. Ведь в пятницу мы видели, что Ferrari ехали очень быстро, а сегодня им не удавалось повторить вчерашние результаты. Поэтому сложно сказать, как всё будет складываться через пару часов.

На тренировке Льюис Хэмилтон был медленнее напарника, но их машины настроены немного по-разному, и в этой сессии мы хотели кое-что опробовать. Отчасти этим и объясняется такая разница между ними, которая вообще-то не должна быть столь значительной.

Если говорить о предстоящей квалификации, то я бы воздержался от завышенных ожиданий. Наша машина работает уже лучше, это однозначно, но что-то прогнозировать всё равно сложно. Хотелось бы надеяться, что мы поборемся за первый стартовый ряд, но не думаю, что мы будем настолько быстрыми. В том числе предвижу, что Шарль Леклер сможет заметно прибавить.

Но будет неплохо, если нам удастся пробиться в первую четвёрку».

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