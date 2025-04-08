В Ferrari не решили, ставить ли новинки в Бахрейне

В Ferrari готово новое днище машины, которое станет частью масштабного обновления к Гран При Майами, решение о его использовании будет принято в последний момент.

По информации RacingNews365, в то время как отдел аэродинамики команды под руководством Диего Тонди считает, что установка нового днища повысит эффективность машины уже на этой неделе, технический директор Лоик Серра и руководитель команды Фред Вассер выбрали более осторожный подход и предлагают сначала оценить влияние днища на общий аэродинамический баланс машины, чтобы не делать ошибочных выводов по работе одного, пусть и ключевого узла.

Инженеры Ferrari еще не решили, будут ли использовать новое днище в Бахрейне, но возьмут его с собой, чтобы решение принять на месте, тем более, что в Бахрейне, где в конце февраля прошли зимние тесты, можно будет сравнить эффективность нового днища с прежним вариантом.

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