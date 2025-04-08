Шакур Стивенсон проведет следующий поединок против чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение провести титульный бой в легком весе (до 61,2 кг) и назначил сроки для проведения переговоров.

Чемпион мира Шакур Стивенсон (23–0, 11 КО) из США выйдет на ринг против мексиканца Уильяма Сепеды (33–0, 27 КО), который владеет временным титулом WBC. Боксеры должны до 6 мая договориться о распределении призового фонда, иначе придется принимать участие в промоутерских торгах.

Стивенсон требует себе 70%, в то время как Сепеда готов отдать сопернику не более 55% фонда. Из-за этого американец разругался с влиятельным руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом, который был готов организовать титульный бой, но в итоге отказался.

«Турки обещал мне одни условия, но потом прислал своих парней с другими документами. Мистер де ла Хойя, давайте вести переговоры с вами. Я по-прежнему чемпион и не собираюсь отказываться от боя. Нужно договориться о финансах», – сказал Стивенсон.

Американец последний раз выходил на ринг 22 февраля в Эр-Рияде, когда нокаутировал в девятом раунде британца Джоша Пэдли. Сепеда в марте этого года одолел решением большинства Тевина Фармера из США.

sport.ua