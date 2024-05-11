ШАТЕРНИКОВА: «Ломаченко продолжает мечтать стать абсолютным чемпионом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и единственная украинская чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова рассказала, повлиял ли возраст на форму Василия Ломаченко.

– В одном из интервью Василий говорил, что у него не получилось стать абсолютом. Ломаченко отказался от своей мечты?

– Нет, он просто сказал о факте. У него было две попытки стать абсолютом, но обе неудачные. Хотя, на мой взгляд, с Хейни он не проиграл. Тем не менее, результат остается результатом. Это не значит, что он не продолжает мечтать стать абсолютным чемпионом. Сейчас он полностью сконцентрирован на поединке с Камбососом, который выглядит моментами дерзко.

– Ломаченко уже 36 лет, а это очень почтенный возраст для легкого веса. Не скажется ли это на результате?

– Мы все очень индивидуальны. Например, у кого-то в 35 лет уже на лице морщины, а у кого-то – в 55 еще свежее лицо. Все зависит от генетики, индивидуального питания, диетолога, нагрузок, тестов, которые Василий проходит, чтобы отслеживать многие показатели. Я не считаю, что его физическое тело устарело и он будет не в такой форме, как лет восемь назад. Вот посмотрите бой с Хейни. Да, он прошел год назад, но в какой форме был Лома! Никогда не скажешь, что этому бойцу было 35 на то время и что он всю жизнь, с восьми лет, боксирует. Абсолютно не скажешь.

Бой Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа состоится 12 мая 2024 года.

sport.ua