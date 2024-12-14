Промоутер Джошуа отреагировал на идею Кличко вернуться на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на информацию о том, что легендарный боксер Владимир Кличко готов провести бой с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

«Не знаю, лично я думаю, что Кличко не вернется. Да, Владимир в прекрасной форме, но я не думаю, что надо возвращаться в бокс после восьмилетнего перерыва. Но Кличко не тот парень, который завершил карьеру, когда у него уже был спад. Он устроил настоящую войну с Джошуа. Иногда бокс затягивает тебя назад, да и кто мы такие, что сказать ему нет?», – сказал Хирн.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua