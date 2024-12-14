Шарль Леклер: Я вспоминаю сезон и ни о чём не жалею

В пятницу вечером в Руанде проходит награждение призёров и победителей серий, проходящих под эгидой FIA. Перед началом церемонии гонщик Ferrari Шарль Леклер, занявший третье место в личном зачёте, заявил, что впервые за годы выступлений в Формуле 1, вспоминая прошедший сезон, он ни о чём не жалеет.

Шарль Леклер: «Сезон получился позитивным, но, конечно, такая концовка огорчает. Мы были близки к победе в Кубке конструкторов в финальной гонке, но не смогли, и это было больно. Но я всё равно считаю, что мы провели очень хороший сезон.

Впервые с дебюта в Формуле 1 я вспоминаю прошедший сезон и ни о чём не жалею. Не было гонок, вспоминая которые я могу сказать, что мог выступить намного лучше. Каждую гонку, которую мы могли выиграть, мы выигрывали. Это самом по себе огромное достижение.

Мы очень сильно провели вторую половину сезона, и должны сохранить набранный темп в следующем году. Постараемся выступить лучше и побороться за оба титула.

Я не знаю, чего ожидать от сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном, но это должно быть очень захватывающе и для команды, и для меня. Льюис – легенда нашего спорта, который многого достиг в разных командах – в McLaren и Mercedes. Сейчас он перешёл в Ferrari, и его знания и опыт помогут команде и мне двигаться вперёд. Меня ждёт огромный вызов, и я очень мотивирован».

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