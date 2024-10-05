Эпстайн: Если Риккардо приедет, мы не дадим ему скучать

Улыбчивый и позитивный Даниэль Риккардо – один из самых узнаваемых гонщиков Формулы 1 в США, отчасти благодаря сериалу Drive to Survive. После увольнения из RB австралиец вряд ли приедет в Остин, но если это случится, то босс Гран При США Бобби Эпстайн считает, что скучно не будет.

Бобби Эпстайн: «На нашем Гран При Даниэль очень популярен как за рулём, так и вне машины. Я не уверен, что люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть на его гонку за рулём недостаточно конкурентоспособной машины, но как член сообщества Формулы 1 он привлекал и будет привлекать большое внимание.

Его очень любят в Техасе. Думаю, ему тоже здесь нравится. Надеюсь, он станет доступнее для болельщиков, чем в те времена, когда сам выступал за рулём и имел обязательства перед командой.

Надеюсь, Даниэль всё же будет приезжать. Многие хотели бы пожать ему руку, взять автограф или сфотографироваться. Да и просто увидеть его в городе. Мы не дадим ему скучать!»

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