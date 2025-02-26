Команда Cadillac стала частью структуры TWG Motorsports

В 2026 году в Формуле 1 планируется дебют команды Cadillac, которая является совместным проектом General Motors и холдинговой компании TWG Global инвестора Дэна Таурисса, под контроль которого перешли активы Andretti Global.

Сегодня было объявлено о реструктуризации TWG Global и образовании нового подразделения TWG Motorsports, в которое помимо команды Формулы 1 вошли команды, выступающие в IndyCar, NASCAR и IMSA. Руководить TWG Motorsports будет лично Дэн Таурисс.

Отвечая на вопрос о составе пилотов Cadillac в 2026 году, Таурис подтвердил, что рассматривает приглашение американского гонщика. Он не стал называть конкретных имён, но намекнул, что это может быть кто-то из младших серий.

Дэн Таурисс: «Думаю, мы бы все хотели видеть американского гонщика в Формуле 1, но мы хотим всё сделать правильно. Крайне важно, чтобы этот гонщик был настроен на успех. Мы не готовы взять любого американского гонщика и посадить его за руль. Мы хотим всё сделать правильно.

Опытный гонщик имеет решающее значение для новой команды, поэтому мы определённо рассмотрим возможность добавить к нашему тандему пилотов опытного гонщика.

Есть ряд американских гонщиков с опытом выступления в младших сериях, но не в Формуле 1. Однако они выступали в этих сериях на тех же трассах, что и Формула 1. Мы продолжаем работать над этим. Посмотрим, что получится».

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