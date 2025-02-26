Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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Известный британский боксер Дерек Чисора высказался об этом бое.

«Почему так все в восторге от Баколе? Он 24 часа провел в самолете, а Паркер готовился к бою три месяца. Это незаконно. Вы осознаете, что вы сделали? Мартин получит много денег, но где справедливость?», – сказал Чисора.

Баколе согласился заменить Даниэля Дюбуа за два дня до старта поединка.

sport.ua