Бывший агент Секретной службы США может усилить охрану экс-десятой ракетки мира после инцидента в Дубае

Организаторы турнира в Индиан-Уэллс готовы предложить Эмме Радукану усиленную охрану.



Как стало известно британским СМИ, на турнире в США 22-летней теннисистке предложат до пяти дополнительных охранников, если она решит принять участие на соревнованиях в Калифорнии на следующей неделе. В частности, за безопасность теннисистки может стать ответственным бывший агент Секретной службы США.

Организаторы в Индиан-Уэллс идут на такой шаг из-за недавнего инцидента в Дубае, где Радукану подверглась преследованиям. Как сообщают СМИ, пока спортсменка остается у себя дома. Источники из ее команды говорят, что с высокой долей вероятности Эмма сыграет на предстоящем турнире в США, ведь хочет побыстрее забыть о событиях в Дубае. На прошлой неделе во время выступления на турнире в ОАЭ победительница US Open-2021 стала, как заявили в WTA, «объектом навязчивого поведения со стороны мужчины». Впоследствии его задержала полиция и он получил ограничительное предписание.

Напомним, что в 2021 году Эмма Радукану стала жертвой преследований со стороны 35-летнего мужчины в Лондоне. Суд в 2022 году признал его виновным в преследовании и санкционировал 5-летнее запрещающее предписание.



btu.org.ua