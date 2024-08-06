Вашингтон. Корда стал первым американским чемпионом за последние 17 лет

Себастьян Корда выиграл титул на домашнем турнире ATP 500 в Вашингтоне
Вашингтон, США • 29 июля – 4 августа • хард • $2,271,715
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Себастьян Корда (США, 4) – Флавио Коболли (Италия, 10) 4:6, 6:2, 6:0
Американский теннисист во второй раз в этом сезоне обыграл Коболли, с которым встречался в мае на грунтовом “Мастерсе” в Риме. Напомним, что в матче третьего круге в Вашингтоне Корда отыграл два матчбола.
Путь к победе:
R64: BYE
R32: Кристиан Гарин (Чили) 6:3, 6:2
R16: Танаси Коккинакис (Австралия) 6:7(1), 7:5, 3:2 (отказ)
QF: Джордан Томпсон (Австралия, 7) 6:4, 6:2
SF: Фрэнсис Тиафо (США, 5) 6:4, 6:4
FR: Флавио Коболли (Италия, 10) 4:6, 6:2, 6:0
Себастьян повторил успех своего отца Петра Корды на кортах Вашингтона, который выигрывал здесь трофей в 1992 году. Впервые в истории Тура на одном турнире чемпионами стали и отец, и сын.
Также отметим, что Корда – первый американец с 2007 года, который выиграл титул в столице США. В последний раз это удавалось Энди Роддику, который является трёхкратным чемпионом соревнований.
По итогам турнира в Вашингтоне Себастьян Корда вернулся в топ-20 рейтинга с новым личным рекордом на 18-й строчке (+4), а Флавио Коболли, который сыграл свой первый финал в Туре, дебютировал в топ-40, поднявшись на 33-е место (+15).
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