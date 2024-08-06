Вассёр считает, что Хэмилтон эффективнее Расселла

Бельгийский этап чемпионата закончился неожиданной победой Льюиса Хэмилтона, хотя первым линию финиша на трассе в Спа пересёк его напарник по команде Mercedes. Но в ходе технической инспекции выяснилось, что вес машины Джорджа Расселла был меньше разрешённого минимума, а это однозначно означало дисквалификацию, и первое место унаследовал семикратный чемпион мира.

Впрочем, стоит подчеркнуть, что на трассе Льюис уступил ему лишь 0,526 секунды.

В следующем году, в своём уже 19-м сезоне в Формуле 1, Хэмилтон примерит униформу Ferrari, и Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды, не устаёт хвалить своего будущего гонщика.

«С начала сезона все твердили, что Расселл быстрее Хэмилтона, но на этот момент именно Льюис заработал для Mercedes больше очков, – отметил Вассёр в интервью телеканалу Sky Italia. – Полагаю, это хороший аргумент в пользу того, кто из них является более эффективным гонщиком.

Мы знаем, какие позитивные аспекты связаны с предстоящим приходом Льюиса в Ferrari, в том числе важен его огромный опыт в Формуле 1».

В настоящее время Скудерия находится не в лучшем положении, её результаты не радуют болельщиков, и в командном зачёте она уступает McLaren. Однако Вассёр заявил, что во второй половине чемпионата Ferrari постарается наверстать: «Мы потеряли два месяца (занимаясь модернизацией машины), но у нас уже готовы альтернативные решения, поэтому мы сохраняем позитивный настрой.

У Шарля Леклера на нескольких предыдущих этапах были определённые сложности, но я по-прежнему считаю, что он прекрасный гонщик, и суть в том, что иногда мы всей командой допускаем промахи».

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