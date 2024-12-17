Спеціальні пропозиції та акції в Гоксбет казино для нових гравців

Goxbet – віртуальний клуб із азартними іграми, який пропонує новим гемблерам кілька бонусів. Їх можна активувати після реєстрації на офіційному сайті та внесення першого депозиту. Новачки отримують у Гоксбет казино безплатні обертання барабанів у популярному ігровому автоматі та кошти на бонусний рахунок. Перевага вітального пакета – лояльні умови відігравання, але це стосується лише фріспінів. Після їх виконання геймер зможе перенести гривні на основний баланс і подати заявку на виведення або продовжити витрачати гроші на ставки в слотах, настільних дисциплінах і картярських іграх.

50 фріспінів в Гоксбет казино для новачків

Перший бонус для нових клієнтів Гоксбет казино – 50 фріспінів. Фріспіни – це обертання барабанів, за які з геймера не стягується оплата. Витратити їх можна в ігровому автоматі 2021 Hit Slot. Розробником слота є компанія Endorphina. Виконаний він у класичному стилі, але має сучасну графіку та спеціальні символи.

Клієнт Гоксбет зможе зробити 50 спінів зі ставкою в 10 гривень. Активується подарунок на етапі створення облікового запису в онлайн казино. Ліміти на максимальний виграш не передбачені. Він обмежений лише коефіцієнтами символів, що складають призові комбінації на лініях. Вейджер – ×15.

Умови відіграшу 50 фріспінів

Множник ×15 не вважається надто великим, а додається він до суми виграшу з фріспінів. Тобто, якщо гравець отримає з бонусу 1 000 UAH, то йому потрібно буде зробити ставок на 15 000 UAH. При цьому для відіграшу необхідно використовувати лише особисті кошти, тому треба зробити депозит. Вейджер найпростіше погашати в автоматах з низькою дисперсією. Адміністрація Goxbet дозволяє відігравати приз в слотах наступних провайдерів:

Booming Games;

Novomatic (Greentube);

Tom Horn Gaming;

Yggdrasil Gaming;

3 Oaks;

Endorphina;

Amatic;

Playson;

Thunderkick.

Також у переліку присутні апарати студій: Quickspin, Belatra Games, Mega Jack (Casino Technology) та деяких інших. Загалом варіантів надається чимало.

Реальні гроші за перше поповнення балансу

Другим бонусом Goxbet для новачків є гроші до депозиту. Онлайн-казино дає гемблерам 200% суми, що переказується на рахунок. Наприклад, якщо геймер вносить 1 000 UAH, то отримує ще 2 000 зверху. Щоб забрати нагороду, знадобиться:

Зайти на сайт Гоксбет. Зареєструвати профіль. Перейти до меню каси. Внести перший депозит в понад 200 грн.

Коефіцієнт вейджера дорівнює ×45, а бонус може досягати десяти тисяч гривень.

Відіграш бонусу 200% на перший депозит

Відіграти грошовий бонус буде втричі важче, ніж безплатні спіни. Множник високий, тому гравцеві потрібно запастися терпінням. В умовах акції немає інформації про обмеження в часі. Що стосується слотів, то список провайдерів аналогічний. Найкраще розглянути апарати компаній: Yggdrasil Gaming, Quickspin, Playson, NetEnt, Thunderkick. Багато автоматів цих брендів добре утримують баланс та оснащуються додатковими механіками, наприклад: фріспінами, мегакомбінаціями, спецсимволами Вайлд і Скаттер, множниками, що прогресують, і джекпотами. Все це допоможе відіграти грошовий приз від Goxbet.

btu.org.ua