НБА. Сакраменто с Лэнем в драматичном триллере проиграл Денверу, Юта без Михайлюка разгромно уступила Клипперс

Детройт в овертайме обыграл Майами, также победы одержали Кливленд, Чикаго и Филадельфия

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь на 17 декабря прошли очередные матчи.

Сакраменто, цвета которого защищает украинский центровой Алексей Лэнь, на своей площадке драматично уступил Денверу — 129:130. Кингз уступали минус 20 после первой четверти, совершили камбек, вели всю вторую половину встречи, но Наггетс вырвали победу в последней атаке. Украинец провел на площадке 2 минуты 14 секунд, успел отметиться лишь одним фолом.

Юта без еще одного украинца, травмированного Святослава Михайлюка, потерпела разгромное поражение от Клипперс — 107:144.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Филадельфия Сиксерс — 108:121 (23:31, 26:23, 30:41, 29:26)

Детройт Пистонс — Майами Хит — 125:124 OT (33:32, 30:27, 34:22, 17:33, 11:10)

Бруклин Нетс — Кливленд Кавальерс — 101:130 (17:37, 23:35, 37:32, 24:26)

Торонто Рэпторс — Чикаго Буллз — 121:122 (25:33, 25:20, 34:42, 37:27)

Сакраменто Кингз — Денвер Наггетс — 129:130 (21:41, 47:34, 35:21, 26:34)

Лос-Анджелес Клипперс — Юта Джаз — 144:107 (44:20, 37:27, 34:33, 29:27)

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