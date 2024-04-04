Доказ, що Вембаньяма – теж людина. Користувач показав свою переписку з Віктором кількарічної давнини

Користувач мережі TikTok із ніком tibotanique показав свою переписку з Віктором Вембаньямою кількарічної давнини.

Щоб підтвердити, що це справді акаунт гравця НБА, він спочатку зайшов на його сторінку в інстаграмі, а вже звідти перейшов у дірект. Там можна розгледіти кілька повідомлень за 2018 рік (тоді Віктору було чотирнадцять).

Вембаньяма попросив автора відео допомогти йому з домашкою з математики. Той не відмовив майбутній суперзірці баскетболу та надіслав завдання, а Віктор люб'язно подякував.

Зізнавайтеся, а як часто у вас в школі списували майбутні перші піки драфту НБА?

Фото: The US Sun, NBA.com

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