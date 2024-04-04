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Баскетбол

Клуб Суперліги показав «можливе майбутнє лого». Із фірмовим талісманом, що добре відомий фанам

Клуб Суперліги показав «можливе майбутнє лого». Із фірмовим талісманом, що добре відомий фанам

Столичний клуб Суперліги «Київ-Баскет» показав у сториз на офіційному акаунті в інстаграмі «можливе майбутнє лого» команди.

На можливій емблемі клубу зображена вже фірмова бджола з кулаками та назва команди.

Клуб Суперліги показав «можливе майбутнє лого». Із фірмовим талісманом, що добре відомий фанам

Також на акаунті think_ink_ua була представлена картина ручної роботи з можливим новим лого столичного клубу. Бджола зображена на тлі баскетбольного майданчика.

Нагадаємо, що наразі логотип «Київ-Баскета» має ось такий вигляд.

Клуб Суперліги показав «можливе майбутнє лого». Із фірмовим талісманом, що добре відомий фанам

Що думаєте про такі зміни? Який варіант емблеми вам подобається більше?

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com

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