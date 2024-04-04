Клуб Суперліги показав «можливе майбутнє лого». Із фірмовим талісманом, що добре відомий фанам

Столичний клуб Суперліги «Київ-Баскет» показав у сториз на офіційному акаунті в інстаграмі «можливе майбутнє лого» команди.

На можливій емблемі клубу зображена вже фірмова бджола з кулаками та назва команди.

Також на акаунті think_ink_ua була представлена картина ручної роботи з можливим новим лого столичного клубу. Бджола зображена на тлі баскетбольного майданчика.

Нагадаємо, що наразі логотип «Київ-Баскета» має ось такий вигляд.

Що думаєте про такі зміни? Який варіант емблеми вам подобається більше?

Фото: ФБУ

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