Чисора рассказал, с кем будет драться Джошуа в следующем бою

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Ветеран хевивейта Дерек Чисора (34-13, 23 KO) считает, что знает, с кем Энтони Джошуа будет драться в следующем бою.

После потери трех титулов чемпиона мира Джошуа восстановился, одержав четыре победы за 11 месяцев над Джермейном Франклином, Робертом Хелениусом, Отто Валлином и Франсисом Нганну.

Существует множество предположений о том, с кем он может сразиться в следующем бою, многие считают, что это может быть победитель поединка за абсолютное чемпионство между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, хотя считается, что у них есть пункт о реванше, который может занять их до конца года.

Однако Дерек Чисора считает, что он знает, с кем Эй Джей будет драться дальше, а также где и когда состоится бой.

«В контракте сказано, что он должен ждать, так что придется подождать. Он будет драться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Филиппом Хрговичем на Уэмбли. Я и мой длинный язык. Таков план. Это будет зрелище. Небольшое приключение для Турки Аль-Шейха, чтобы вернуть его в Лондон», – сказал Чисора.

sport.ua