ВИДЕО. Эмоциональная реакция Дэвида Хэя на нокдаун в бою Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Марк Нельсон

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

В девятом раунде Усик провел продолжительную атаку, во время которой соперник чудом устоял на ногах, опираясь на канаты. TNT Sports опубликовал видео, на котором видно эмоциональную реакцию бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя на этот ключевой эпизод в поединке. Видно, что Хэй категорически не согласен с решением рефери и считает, что бой должен был закончиться досрочно в пользу Усика, о чем Дэвид позже рассказал в интервью.

В итоге Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua