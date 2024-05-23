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Футбол

Бобровский не оставил «Рейнджерс» ни шанса. «Флорида» уверенно забрала первый матч

Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс»

Бобровский не оставил «Рейнджерс» ни шанса. «Флорида» уверенно забрала первый матч

23 мая. Сергей Бобровский в матче против «Рейнджерс» (3:0). Фото USA Today Sports Российский вратарь «Пантерз» впервые сыграл на «ноль» в этом плей-офф, а его команда повела в серии третьего раунда 1-0.

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч
«Рейнджерс» — «Флорида» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Ткачак — 5 (Форслинг, Верхэге), 16:26 — 0:1. Верхэге — 7, 56:12 — 0:2. Беннетт — 3 (п.в., Ткачак), 58:41 — 0:3.
Вратари: Шестеркин (56:27 — 58:41) — Бобровский.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (5+7+11) — 27 (9+9+9).
Наши: Панарин (24.37/3/-3) — Куликов (15.18/0/0), Тарасенко (16.26/1/0).
23 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
Счет в серии: 0-1.

Стартовый матч финала Востока получился скупым на интригу и яркие сюжеты. «Рейнджерс» проиграли его настолько закономерно, насколько это можно только представить. На фоне соперника ньюйоркцы смотрелись инертно и потерянно почти все 60 минут. «Пантеры» отлично действовали в форчекинге и надежно прикрыли среднюю зону, почти не давая хозяевам проводить излюбленные атаки на скорости. Даже обычно бушующий в плей-офф «Мэдисон-сквер-гарден» временами окутывала тишина. У его любимцев мало что получалось.

«Флорида» открыла счет благодаря хитрому броску Мэттью Ткачука после быстрой атаки из-под защитника соперника Адама Фокса. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин свою команду, мягко скажем, не выручил. «Пантеры» смотрелись солиднее, острее и разнообразнее. За два последних розыгрыша плей-офф «Флорида» первой забивала в 16 матчах и победила в 14 из них. Статистика не обманула, и теперь цифры для южан смотрятся еще симпатичнее — 15 из 17.

Моменты у «Рейнджерс» возникали спонтанно, причем неплохие. В первом периоде защитник Брэйден Шнайдер убежал «один в ноль» и попал в штангу. В остальном Сергей Бобровский проявил себя идеально, когда это было надо, в отличие от своего коллеги Шестеркина. Хотя какой смысл винить голкипера, если в этом матче ньюйоркцы забили лишь раз — да и то в свои ворота. «Отличился» Алексис Лафреньер, а гол был записан на форварда «Флориды» Картера Верхаге.

После одной игры рано короновать победителя. Но «Рейнджерс» провели максимально плохой для себя матч и через день должны многое поменять в своих действиях, чтобы вернуться в серию. Пока «Флорида» во главе с Бобровским выглядит очень мощно и цельно.

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