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Футбол

Защитник Италии: Начали мы настолько плохо, насколько могли

Прокомментировал игру против Албании

Защитник Италии: Начали мы настолько плохо, насколько могли

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • Защитник сборной Италии Алессандро Бастони прокомментировал игру своей команды в первом туре группового этапа Евро-2024 против Албании.

    Сборная Италии победила эту игру со счетом 2:1, хотя пропустила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

    "Начали мы настолько плохо, насколько могли, но среагировали правильно и вернулись на верный путь.

    Такое случается. Важно знать, как реагировать, как держать игру под контролем. Мы имели больше забивать. И должны стать более нацеленными в будущем", – сказал Бастони.

    Напомним, во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Италии встретится с Испанией, 20 июня.

    www.ua-football.com

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