Twitter. Джервонта Дэвис

Интересное шоу бокса состоялось в ночь 15 с 16 июня на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

В главном событии на ринг вышли американцы: Джервонта Дэвис (29–0, 27 KO) и Фрэнк Мартин (18–0, 12 KO).

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Промоутерами шоу в Лас-Вегасе выступили Том Браун (TGB Promotions) и Сампсон Левкович (Sampson Boxing).

Джервонта Дэвис по прозвищу Танк в 8-м раунде нокаутировал соперника, которого называют Привидение (The Host).

Джервонта успешно защитил чемпионский пояс WBA в легком весе. Далее он может выйти на ринг против украинцев Василия Ломаченко или Дениса Беринчика, которые владеют другими чемпионскими поясами в этом дивизионе.

В соглавном событии Дэвид Бенавидес из США (28–0, 24 KO) по очкам победил украинца Александра Гвоздика (20–1, 16 KO) в бою за временный титул WBC в лайт-хэвивейте.

Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC

Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде

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