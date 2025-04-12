Александр ГВОЗДИК: «Для него этот соперник будет сплошным ужасом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик объяснил, почему Дмитрий Бивол отказался от боя против Дэвида Бенавидеса.

«Мне кажется, что именно Бенавидес является соперником, который бы стал сплошным ужасом для Бивола. Да, Бивол классный боксер, но стилистически ему будет трудно против Бенавидеса. Это точно был бы тяжелый бой», – сказал Гвоздик.

Бивол отказался от боя против Бенавидеса и потерял звание абсолютного чемпиона мира, потеряв титул WBC.

Приоритетом для Бивола является организация третьего боя с чеченцем Артуром Бетербиевым.

sport.ua