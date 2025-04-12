Пиастри: В решающий момент я проехал хороший круг

Оскар Пиастри лучше всех справился со сложными условиями, в которых проходила квалификация в Бахрейне, пилотировал машину McLaren очень уверенно и второй раз в карьере выиграл поул.

Его напарник по McLaren Ландо Норрис показал только шестое время и после квалификации честно признал, что пилотировал недостаточно быстро.

Оскар Пиастри (1-й): «Если честно, практически весь уик-энд я чувствовал уверенность. Думаю, первая тренировка в пятницу для всех была непростым опытом, и мне казалось, что скорее я сижу за рулём ралли-кара, а не машины Формулы 1. Но потом я почувствовал, что пилотировать стало уже комфортнее, и на третьей тренировке мы показали хороший темп.

В квалификации соперники подобрались к нам ближе, чем бы мне хотелось, но в решающий момент я всё-таки проехал хороший круг, а это было самое главное. Так что я очень доволен.

Посмотрим, как всё сложится завтра. На старте Гран При постараюсь первым войти в 1-й поворот, а там будет видно, как будут развиваться события. Но мне кажется, что весь уик-энд мне комфортно за рулём, а с поула всегда стартовать лучше всего.

Не могу найти правильных слов, чтобы поблагодарить команду за то, что мне предоставили такую быструю машину, и я уже в предвкушении завтрашней гонки».

Ландо Норрис (6-й): «Я просто был медленным. Честно говоря, я был медленным весь уик-энд, так что ничего удивительного. Я просто не в своей форме. У меня было ощущение, словно раньше я никогда не пилотировал машину Формулы 1. У меня возникли большие сложности, и я не знаю почему. Нужно постараться найти ответы.

Машина потрясающая. В этом отношении мне нечего жаловаться. Команда отлично поработала, и Оскар на поуле с большим отрывом. Я благодарен команде, но я их подвожу.

Постараюсь выиграть гонку, но не думаю, что выиграю завтра, но шансы финишировать на подиуме есть. Думаю, Оскар обгонит всех на круг, а я постараюсь финишировать вторым».

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