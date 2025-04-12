Санта-Маргерита-ди-Пула (W35). Соболева впервые в этом году сыграет в финале

Анастасия Соболева будет бороться за титул на турнире ITF в Италии



В полуфинальном матче украинская теннисистка, посеянная под первым номером, победила Лауру Хиетаранту из Финляндии со счетом 6:2, 7:6(6). На тай-брейке Соболева отыграла два сетбола соперницы, уступая 4-6.

Анастасия сыграет десятый решающий матч за время выступлений в ITF-туре и четвертый на турнирах W35. Также это будет первый финал для 20-летней украинки с апреля прошлого года, когда она выиграла два титула подряд на турнирах ITF W35 также в Санта-Маргерита-ди-Пула.

Завтра в финальном матче Соболева встретится с “квалифаером” Эммой Лене из Франции.



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