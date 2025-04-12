МХЛ. Белый Барс сократил отставание в финальной серии с Соколом

Фото Вадима Шамдана. Сокол – Белый Барс

Белоцерковский «Белый Барс» сократил отставание в финальной серии до трех побед с «Соколом». Проиграв неделю назад оба матча дома, сегодня команда Константина Буценко победила 7:4 на выезде.

Гости лучше начали этот матч, выиграли первый период 3:1. «Соколу» удалось выровнять игру и даже выйти вперед в ходе второго периода, но в итоге на заключительный перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «барсов». Решающей в этой встрече оказалась пятая шайба гостей, которую Даниил Деркач провел в меньшинстве.

«Сокол» (Киев) – «Белый Барс» (Белая Церковь) – 4:7 (1:3, 3:2, 0:2)

Счет в серии – 2:1

Шайбы: 0:1 – Журенко (Е. Васильев), 01:37. 1:1 – Бурдаков (Савчук, Д. Жеребко, – больш.), 05:14. 1:2 – Т. Лактионов (Д. Деркач), 05:34. 1:3 – Делий (Т. Пономарев), 11:40. 2:3 – Бурдаков (Кальсин, – больш.), 27:27. 3:3 – Д. Жеребко (Лусмор), 30:42. 4:3 – А-др Мазур (Шурак, Ходырев), 36:55. 4:4 – Т. Пономарев (Г. Чуприна, Делий), 37:30. 4:5 – Д. Деркач (Жовтяк, – меньш.), 38:17. 4:6 – Е. Васильев (Жовтяк), 55:07. 4:7 – Г. Чуприна (Е. Васильев), 55:31

12 апреля. Киев. Каток АТЕК

Четвертая встреча серии до трех побед завтра, 13 апреля, начиная с 13:30 тоже на катке АТЕК.

Сокол дважды победил на характере в финале Молодежной хоккейной лиги

sport.ua