Connect with us
Футбол

АПЛ. Арсенал – Брентфорд 1:1. Спокойная ничья в Лондоне

АПЛ. Арсенал – Брентфорд 1:1. Спокойная ничья в Лондоне

    • Английская Премьер-лига, 32 тур

    "Эмирейтс" (Лондон)

    Главный арбитр: Саймон Гупер

    Арсенал – Брентфорд 1:1

    Голы: Партей 61 – Висса 74

    "Арсенал": Рая – Партей (Тимбер 69), Салиба, Кивер, Тирни (Льюис-Скелли) – Зинченко (Эдегор 62), Жоржинью, Райс (Мерино 75) – Нванери (Сака 63), Троссар, Мартинелли

    "Брентфорд": Флэккен – Аер (М. Кайоде 69), Коллинз, ван дер Берг, Льюис-Поттер – Нергор (Густаво Нунес 90+1), Янельт (Ярмолюк 69) – Мбемо, Дамсгор (Йенсен 80), Шаде – Висса

    Предупреждения: Эдегор 90+4 – Нергор 28, Шаде 34, Ярмолюк 78

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis