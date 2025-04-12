АПЛ. Арсенал – Брентфорд 1:1. Спокойная ничья в Лондоне

Английская Премьер-лига, 32 тур
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Саймон Гупер
Арсенал – Брентфорд 1:1
Голы: Партей 61 – Висса 74
"Арсенал": Рая – Партей (Тимбер 69), Салиба, Кивер, Тирни (Льюис-Скелли) – Зинченко (Эдегор 62), Жоржинью, Райс (Мерино 75) – Нванери (Сака 63), Троссар, Мартинелли
"Брентфорд": Флэккен – Аер (М. Кайоде 69), Коллинз, ван дер Берг, Льюис-Поттер – Нергор (Густаво Нунес 90+1), Янельт (Ярмолюк 69) – Мбемо, Дамсгор (Йенсен 80), Шаде – Висса
Предупреждения: Эдегор 90+4 – Нергор 28, Шаде 34, Ярмолюк 78